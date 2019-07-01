Партия Зеленского теряет рейтинг

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Партия «Слуга народа», аффилированная с действующим президентом Владимиром Зеленским, за последние две недели потеряла более 4% поддержки электората.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований и Центром «Социальный мониторинг», в котором приняли участие две тысячи респондентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня за «Слугу народа» готовы проголосовать 43,2% избирателей, в то время, как две недели назад этот показатель составлял 47,5%. В этот же период с 11 до 12% увеличилась поддержка партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь», которая занимает сегодня второе место в соцопросе. Также на 1% – с 8,4 до 9,4 увеличилась поддержка партии «Батькивщина».

Согласно исследованию, в новый состав украинского парламента проходят также партии «Голос» с показателем в 8,3% (две недели назад был 6,9%) и «Европейская солидарность» – 8,2% (против 8,1%).

«За бортом» Верховной рады остаются «Сила и Честь» (4,1%), «Гражданская позиция» (3,9%). Остальные партии набирают лишь два и менее процентов поддержки украинских избирателей.

Отметим, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский обещал приложить все усилия для достижения мира в Донбассе. Теперь же он отказывается от переговоров с ЛДНР и выступает против особого статуса Донбасса, который предусмотрен подписанными Киевом Минскими соглашениями.