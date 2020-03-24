Партия Жириновского получила жесткий ответ на призыв закрыть русские церкви

24.03.2020, Москва, Владимр Гладков

Либерал-демократическая партия России призвала РПЦ до окончания объявленной ВОЗ пандемии коронавируса отменить все массовые мероприятия, службы и молебны, которые, по мнению парламентариев, нарушают карантинные меры и подвергает угрозе жизнь прихожан, их родственников и близких.

Соответствующее обращение опубликовали в пресс-службе ЛДПР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рады, что многие конфессии уже пошли навстречу властям и соблюдают условия карантина: прекратили все службы в своих храмах. Хотелось бы, чтобы так поступили и православные. Но пока что РПЦ продолжает службы, причастия, а верующие целуют иконы и мощи.

Этого сейчас делать нельзя, нужно соблюдать строжайшие нормы карантина. Сегодня единственный способ остановить пандемию – это самоизоляция. А когда люди сотнями собираются в одном помещении даже с самыми благими целями – это не самоизоляция, а коллективизация, способствующая распространению вируса.

В связи с этим мы призываем руководство РПЦ пойти по тому же пути, что и мусульмане, католики и другие конфессии», – говорится в сообщении.

Либерал-демократам ответил экс-ведущий киевского Антимайдана, пресс-секретарь международной общественной организации Всемирный русский народный собор, журналист Юрий Кот.

«Уважаемые либерал-демократы, позвольте вам напомнить, что Русская православная церковь испокон веков несла своё свидетельское служение, никому не отказывая в духовном окормлении и полноценном участии в её Таинствах. Как вы понимаете, невозможно отказать верующим в их желании причащаться, целовать иконы и мощи.

Воцерковлённому человеку не следует поддаваться ни страхам, ни панике, сопряжённым с всеобщей истерией, раздуваемой вокруг непроверенной информации о данной инфекции. И вам не стоит этим заниматься», – заявил Кот.

Он подчеркнул, что руководство РПЦ на высшем уровне предприняло все необходимые для обеспечения безопасности граждан меры. Так, Священный синод принял решение об усилении санитарно-гигиенических мероприятий в церквях, а патриарх Кирилл призвал исполнять все предписанные медициной требования.

«В свою очередь для повышения безопасности граждан России предлагаем партии ЛДПР отказаться от собственной агитации на время эпидемии коронавируса и не использовать нынешнюю трагедию для самопиара», – резюмировал журналист.