16.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Скандал, Украина

Партию Коломойского обвинили в сотрудничестве с Кремлем


Украинские спецслужбы должны знаться не только журналистами в Киеве, но также и политическими партиями.

Об этом сегодня в Верховной Раде заявил депутат, экс-боевик батальона «Айдар» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаю внимание СБУ на позорные поступки представителей партии «Укроп», которые, возможно, подставляют своих политических лидеров, возможно, партийная организация не знает о том, что у них есть такие люди, которые ездят на российские шабаши, которые ездят в Россию на празднование Дня Победы поносят в СМИ Российской Федерации наше государство», – сказал бывший «айдаровец».

«Уважаемая СБУ, займитесь не только топ-новостными каналами на территории города Киева, обратите внимание и на мою Волынь», – обратился к спецслужбе депутат.

После Лапин призвал партию «Укроп» к чисткам в своих рядах.

«Также обращаю внимание, что и в самой партии «Укроп» стоит осудить своих членов, которые подыгрывают агрессору. Может быть, сделать это в публичной плоскости и очистить свои ряды от людей, которые прикрываются лозунгами украинских патриотов», – заявил Лапин.

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