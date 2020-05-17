Партию Медведчука хочется послать подальше – организатор Полка Победы

17.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что члены украинской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» декларируют защиту русского языка, истории и ценностей, на деле они являются националистами и праворадикалами.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил глава общественного движения на Украине «ПолкПобеды» Андрей Иванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я вижу сегодня, начиная даже анализировать кто сегодня входит в эту политическую партию [ОПЗЖ] – я в недоумении. В недоумении, когда в их списках в Верховную раду появилось десяток человек, которые возбуждали против нас дела, которые были с Порошенко. Это те люди, которые предыдущие пять лет нас просто уничтожали.

Возьмём город Запорожье. Сегодня в «За життя» входят те люди, которые голосовали за переименование улиц, которые не защищали не только наши историю – не защищали наши улицы, не защищали русский язык.

Представители партии «За життя» сегодня голосовали за продолжение войны, когда президент Зеленский поднял вопрос о Минских соглашениях. Можете проанализировать Харьков, можете Киев, можно назвать фамилии – например, Кива», – возмутился общественник.

Также он уверен, что депутаты партии ОПЗЖ хоть и декларируют защиту русского языка, истории и ценностей, на деле просто закрывают глаза на любые выходки нацистов.

«Слова «они нам не помогают» ничего не скажет. Я бы сказал, что их лозунг «Мы организовали 9 мая на Украине» – ложь. Мы понимаем, что в ближайшее время это будет политизировано, и мы собираем всю информацию касательно каждой персоны – что они делали, как они «защищали» нашу историю и памятники.

И у меня будет вопрос к этим политикам: «Где вы были?» Хоть один из них вышел, когда сносили памятники Во Львове, в Харькове? Ни в одном канале, ни одного человека из них не было. А сегодня они говорят: «Мы единственные защитники». Хочется послать их подальше», – резюмировал Иванов.