06.07.2019, Одесса, Михаил Рябов
 
Выборы, Одесса, Политика, Украина
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Партию Медведчука продолжают изощрённо «мочить» в Одессе

На улицах Одессы появилась новая серия билбордов, призванных продемонстрировать фальшивость предвыборного проекта «Оппозиционная платформа За жизнь», фронтменами которого являются Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

На плакатах размещены цитаты Рабиновича, который еще несколько месяцев назад резко критиковал своих нынешних союзников, обвиняя их в коррупционной получении прибыли в газовой сфере и т.п.

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Очевидно, что заказчиками размещения билбордов является конкурирующий осколок Партии регионов – «Оппозиционный блок», который поддерживает мэр Одессы Геннадий Труханов. Этот проект связывают с олигархами Ринатом Ахметовым, а также Игорем Коломойским.

Ранее в Одессе также появлялись билборды с националистическими цитатами экс-боевика АТО Ильи Кивы, который присоединился к «Оппозиционной платформе» по приглашению Рабиновича.

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