Партию Порошенко на выборах усилят человек без мозгов и человек со справкой
Партия УДАР киевского мэра Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко «Европейская солидарность», передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает киевское издание «Украинская правда».
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«Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился», — отметил высокопоставленный собеседник издания, который близок к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но не входит в политсилу.
Эту информацию изданию косвенно подтвердили источники в команде киевского городского головы.
Кроме этого источники в окружении Петра Порошенко и во фракции «Народный фронт» утверждают, что спикер парламента Андрей Парубий также может присоединиться к «Европейской солидарности».
Корреспондент УП напрямую спросил Кличко и Парубия о совместном походе его партии в составе партии Порошенко в одном из мессенджеров, однако мэр и спикер проигнорировали вопрос, прочитав его.
По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.
«Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается», — добавляет собеседник из окружения Порошенко.
Напомним, оанее СМИ сообщали о планах Удара Кличко идти на выборы отдельно от Порошенко.
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