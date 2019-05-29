Партию Порошенко на выборах усилят человек без мозгов и человек со справкой

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия УДАР киевского мэра Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко «Европейская солидарность», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание «Украинская правда».

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«Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился», — отметил высокопоставленный собеседник издания, который близок к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но не входит в политсилу.

Эту информацию изданию косвенно подтвердили источники в команде киевского городского головы.

Кроме этого источники в окружении Петра Порошенко и во фракции «Народный фронт» утверждают, что спикер парламента Андрей Парубий также может присоединиться к «Европейской солидарности».

Корреспондент УП напрямую спросил Кличко и Парубия о совместном походе его партии в составе партии Порошенко в одном из мессенджеров, однако мэр и спикер проигнорировали вопрос, прочитав его.

По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.

«Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается», — добавляет собеседник из окружения Порошенко.

Напомним, оанее СМИ сообщали о планах Удара Кличко идти на выборы отдельно от Порошенко.