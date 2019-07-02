Партию Зеленского ожидают проблемы в конце года

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

Каждый раз украинский парламент становился все хуже, и новый созыв по итогам досрочных выборов не станет исключением из этого правила.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой быстрой кампании, в стиле шоковой терапии, еще не было в истории Украины. От этого качество парламента, увы, не будет лучше. Возможно, нынешний созыв еще будут вспоминать с ностальгией, хотя он побил все рекорды по своей некомпетентности, по случайным людям, по всяким лидерам улиц, боевикам, но только не по специалистам.

Очевидно, что следующий созыв парламента будет еще хуже по своей компетентности», – сказал Гайдай.

По его словам, в новом созыве будут люди случайные, а не представители аграриев, среднего бизнеса и других социальных групп. Также он сказал, что в парламент идут шоумены, звезды, певцы, которые не справляются со своей ролью политиков.

«Возможно, в будущем мы будем свидетелями очередного парламентского кризиса или политического кризиса, когда будет недееспособный парламент, несмотря на пропрезидентское большинство. Мы можем не увидеть нормально функционирующего большинства. Думаю, подкупных будет не 20%, а больше. мы видели, как сыпалась «Партия регионов» после Януковича, мы видим, как сейчас сыпется «Блок Петра Порошенко». Такие же тенденции возможны и в партии «Слуга народа» в случае тех или иных политических встрясок», – прогнозирует политолог.

Он убежден, что украинские политики продолжают деградировать.

«От выборов к выборам мы, увы, выбираем все более худший парламент. КПД парламента падает. Каждый из восьми созывов был хуже предыдущего, потому что попадают случайные люди, которые никогда не были связаны с политикой. Они как обезьянки только нажимают на кнопки, еще и не на свои. Поэтому, увы, прагматизма выборы в работу парламента не внесут. Будем смотреть на ситуацию первые полгода. Но, возможно, даже к концу года будет первый серьезный кризис», – резюмировал Гайдай.