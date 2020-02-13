Партию Зеленского предложили десталинизировать и декоммунизировать

13.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Словосочетание «слуга народа», столь успешно эксплуатируемое президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой, на самом деле – наследие ненавистной украинским националистам сталинской эпохи.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Единственной сферой на Украине, в которой постмайданной власти удалось добиться успеха, является тотальная декоммунизация. Точнее борьба со своим героическим, успешным и славным прошлым в составе единого государства с Россией, которое никак не вписывается в прокрустово ложе современного националистического мифа.

Волны ленинопада праворадикальным вандалам показалось недостаточно, и они взялись за уничтожение памятников тем, кто оставил хоть сколько-нибудь значимый след в истории Украины советского периода. Под прикрытием закона о декоммунизации срываются барельефы, переименовываются улицы, города, а президент Зеленский продолжает рассказывать, насколько безразлично должно быть украинцам на улице, названной чьим именем, они стоят – главное, чтобы улица была чистой», – заявил Муратов.

«Но пока улицы грязные, а их переименование – единственное достижение, следует напомнить пану Зе, что фраза «слуга народа», столь успешно эксплуатируемая им и его соратниками, на самом деле – наследие ненавистной украинским националистам эпохи. Именно эту ставшую крылатой фразу впервые озвучил Иосиф Сталин в ходе своего выступления на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы в 1937 году, когда заявил, что депутат должен знать, что он – слуга народа», – напомнил общественник.

По его словам, следуя логике агрессивного националистического меньшинства, самое время на Украине декоммунизировать партию «Слуга народа».

«Таким образом, чтобы хоть как-то искупить «позор» Украины, где к власти при широкой поддержке народа пришла команда под сталинским лозунгом, все «идейное» меньшинство должно сплотиться и провести яркую и показательную декоммунизацию «Слуги народа».

В противном случае станет очевидным, что вся эта борьба – не более, чем инструмент социально-политической манипуляции и отвлечения внимания граждан от действительно существенных сфер, где у Зеленского, равно как и у его предшественника, наблюдается прогрессирующий развал», – подытожил Муратов.