Партию Зеленского специально раздробят

18.08.2019, Киев, Игорь Петров

Получившая большинство в Верховной Раде партия «Слуга народа» будет раздроблена на несколько внутрифракционных групп. Во-первых, значительную часть депутатов в партии Владимира Зеленского контролируют олигархи. Во-вторых, дробление необходимо для улучшения управляемости мега-фракцией.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил политический консультант Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основы менеджмента говорят о том что, например, когда избирательный штаб, то кандидат не может постоянно коммуницировать больше чем с 5-10 сотрудниками. Если он будет коммуницировать с 50 сотрудниками одновременно, то в избирательном штабе будет бардак.

Так и тут – если мы имеем 250 депутатов, то логично, что количество групп должно быть не намного более 10, – чтоб была вообще контролируемость. Потому что, если будет единая масса 250 депутатов, это будет бардак.

Поэтому до 15 групп – это вполне вероятно. Я могу навскидку назвать там пять групп. Есть группа Коломойского, группа Пинчука группа Сороса, группа «95 квартала»… Есть даже сфера влияния Ахметова. Это очевидные группы, но разобьются, видимо, еще по каким-то другим признакам.

Есть хорошая новость для политических консультантов – что эти группы будет активно бороться между собой, в том числе, нанимать политических консультантов для этой борьбы.

Кроме того, сейчас идет борьба определенных олигархов за внимание Зеленского и даже тоже наняты определенные рабочие группы для того, чтобы бороться за внимание Зеленского, многие российские эксперты получили свой хлеб. Я не могу называть фамилии, не могу называть руководство.

Для управляемости (партию) нужно поделить там на пять, десять, пятнадцать частей. Сейчас я не вижу такого количества критериев, по которому можно разрубить «Слугу народа» на пятнадцать частей. Дробление будет во многом искусственно», – сказал Спиридонов.