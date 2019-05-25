Партию Зеленского ждёт раскол

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Досрочные выборы на Украине обещают быть полны скандалов и популизма, партии Владимира Зеленского удастся получить первое место, однако уже через год её ожидает раскол.

Такой прогноз в эфире канала «Topinform» озвучил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Флеш-кампания и в плане скорости, и в плане впечатлений, я ожидаю огромного количества скандалов, популизма, лютого пиара, и всё же очень невысокого качества нового парламента.

Не думаю, что эта кампания будет самой грязной, мы так всегда говорим, будет такой же грязной, как и всегда», – отметил эксперт.

«Следующая коалиция будет состоять из «Слуги народа» или из «Слуги народа» и кого-то ещё. Оппозиция будет сегментирована на прозападный и европессимистический лагерь, там будет много партий, они между собой не смогут договариваться и не смогут каким-то серьёзным образом оппонировать Зеленскому и его команде.

Через какое-то время, год или больше, в команде Зеленского случится раскол на разные группы влияния, потому что всего на всех не будет хватать, команда эта мозаична, хаотична, все будут надеяться чем-то поживиться, а Зеленского это не устраивает. Там случится раскол, и пройдёт переформатирование этой коалиции, возможно, уже без президента, и коалиция уже может быть антипрезидентская, но всё равно в основе будут люди из «Слуги народа», – рассказал Руслан Бортник.