Партизанские навыки помогли белорусам надёжно спрятать российское ТЯО от спутников НАТО

Белоруссия помнит тактику и стратегию ведения партизанской войны, что помогло запутать НАТО при размещении российского ядерного оружия на территории страны. ЧВК «Вагнер» внесет в белорусский опыт свежие знания ведения боевых действий в современных условиях, а территориальная оборона сформирует костяк готовых сражаться за свою землю добровольцев.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил зампредседателя совета организации российских соотечественников Беларуси Андрей Лопацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ЧВК «Вагнер», которая начала обучение наших бойцов и количества нашей армии, я скажу так, что мы на своей территории, это первое. Во-вторых, наша армия достаточно мобильная и оснащена очень неплохо. Сейчас с помощью «вагнеров» мы сможем усовершенствовать тактическую и личностную подготовку, как бы прокачать каждого бойца. У нас буквально на днях подписан указ президента Республики Беларусь о территориальной самообороне, и смысл этого указа заключается в том, что наша территориальная оборона, во-первых, вооружена, во-вторых, находится на учете, проходит реальные сборы, не формальные, как это было раньше. Ну и Беларусь – это республика партизан, если мы помним времена Великой Отечественной войны, и наши жители прекрасно знают, как вести партизанскую войну», – отметил он.

Навыки партизанской войны пригодились при транспортировке ядерного оружия, а умение учится на чужих ошибках взрастит в белорусских военных нужные навыки.

«У нас есть сегодня российское оружие, которое Российская Федерация нам передала и которое находится в мобильном состоянии. И отследить его перемещение блок НАТО пока что не может. Возможно потому, что они заняты Украиной, возможно – что мы действительно хорошо это все маскируем. Поставку ядерного оружия они проморгали. Каким образом это было сделано? Придумывали разные колонны автотранспорта, разные железнодорожные пути, воздушные. Но по факту мы смогли сделать это так, как нам нужно, не дав им возможность отследить это. Поэтому мы готовимся», – заверил Лопацкий.

«Нельзя тут заниматься шапкозакидательством, мы это всё прекрасно понимаем. Мы видим опыт войны на Украине, военные операции, которые, на сегодняшний момент, ни одна не шла по первоначальному плану, который был продуман стратегами в начале. Война – это всегда живая ткань, которая совершенствуется и изменяется каждый день, каждый час. Поэтому мы должны учиться на тех ошибках, которые были сделаны Российской Федерацией, мы должны учиться на тех ошибках, которые сделаны на поле боя и, соответственно, мы учимся. Мы достаточно прилежные ученики. Очень важно, что сказал президент Российской Федерации, что любое нападение на Республику Беларусь будет рассматриваться Российской Федерацией как нападение на Российскую Федерацию. И это тоже предостережение всем тем полякам, прибалтам, кто за ними стоит. Им, конечно, это мало, что говорит, они будут жертвовать как украинцами, так поляками и прибалтами ради достижения своих геополитических крупных целей», – заключил эксперт.