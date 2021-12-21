Партизанский отряд с предателем. Украинский стартап года на деньги Байдена

Новости Украины

Самой востребованной профессией на Украине по прежнему остается чтение мыслей Путина на расстоянии. Украинцы занимались этим весной уходящего года, возобновили свои телепатические упражнения осенью и продолжают гадать о том, что у Путина в голове и в преддверии нового 2022 года.

Если что – вывод не мой. Это констатировал на днях автор старейшего киевского грантоедского издания «Украинская правда» в колонке с примечательным названием «Путин у ворот».

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Дополнительных дровишек в костер милитаристской истерии подбрасывают то Минобороны, заметившее, что «оккупанты продолжают концентрировать танки возле линии разграничения на Донбассе», то СБУ, рапортующая о предотвращении «передачи в РФ секретных данных о противовоздушной обороне Украины». А если молчат и Минобороны и СБУ, то свежими порциями страшилок с громадянами делятся Данилов и Арестович.

Впрочем, любовь свидомых украинцев к самосбывающимся пророчествам – не секрет. А вот что ново – так это то, что в текущем году эти чисто хуторянские вангования получили неожиданное подкрепление многочисленными ссылками на авторитетные западные источники. И дня не проходит, чтобы какое-нибудь американское, британское или, на худой конец, польское СМИ не разразилось секретными планами Кремля – со ссылками на источники, близкие к источникам, о планах коварного нападения на Незалежну.

По страницам западных газет кочуют карты-схемы этого самого вторжения с точным указанием количества военных и техники, сосредоточенных на каждом из направлений. А NYT предупреждает, что Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины.

Наиболее же смелые прогнозисты указывают даже точные даты предполагаемого российского орднунга. Из самого свежего – британский таблоид Daily Star ошарашил почтенную публику «достоверным инсайдом» – по версии этого почтенного издания, Россия планирует вторжение на Украину в Сочельник, 24 декабря.

Кто-то может подумать, что Путин таким образом решил помешать украинским католикам отпраздновать Рождество. Однако не спешите с выводами: британские путиноведы пришли к выводу, что таким экстравагантным образом в Москве решили отметить 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан. А Украина, как уже знают читатели западных газет, обойдется Кремлю куда дороже Афгана.

Похоже, эта мысль проникла даже в дементную голову дедушки Байдена, который буквально сегодня нашел в своем плотном графике время, чтобы подумать об Украине. По словам источников The Washington Post «У Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России».

Про партизан – это, скажу я вам, хороший анекдот. Особенно учитывая тот факт, что киевские военные фантасты на полном серьезе втирают доверчивой публике про то, что «агрессора» встретит на Украине «новая УПА». Правда, где именно будут организованы схроны новейшего образца – на лесостепной равнине центральной Украины или же в плотной городской застройке мегаполисов Украины восточной – умалчивают. Наверное, из скромности. Зато услужливые социологи в масть подбрасывают итоги опросов, согласно которым чуть ли не 80 процентов сознательных громадян готовы встать под ружжо «если черная сила нагрянет».

Вообще, будь я свидомым украинским патриотом, то воспринял бы сигнал от Байдена вполне конструктивно. Если хорошо подумать – это замечательный стартап с прицелом на полноценный распил денег американских наалогоплательщиков.

Смотрите сами: собираем партизанский отряд, проводим онлайн-регистрацию его членов, списки отсылаем американским донаторам, а в Час Х получаем гранты на харчи, обмундирование и все такое прочее. Ведь, как еще помочь украинскому партизанскому движению, если не старым добрым долларом? Еще классик утверждал: не учите нас жить, а лучше помогите материально. Единственное «но» в этом наброске стартапа на коленке: как сделать так, чтобы наш партизанский отряд был без предателя? А то ведь, неровен час, окажется, что деньги Байдена уйдут многочисленным «рукам Москвы» затесавшимся в дружные ряды схронопатриотов.

Но, впрочем, если совсем хорошо подумать, и эта, только что высказанная мною идея тоже не нова. Помнится, в 2014 году самым популярным стартапом в Неньке было создание добровольческих батальонов. Находишь десятка три отморозков, и вперед – собирать деньги на броники, на дроны и на прочие крайне важные и нужные в хозяйстве вещи. Многие ушлые ребята на этом, кстати, неплохо поднялись. Семен Семенченко не даст соврать.

Между тем, военная истерия военной истерией, а уровень дисциплины в рядах удручающий. Подумайте сами – до вторжения осталось три дня, а где очереди на призывных пунктах? Если судить по киевским СМИ, украинцы, вместо того чтобы готовиться или к героической обороне или к не менее героическому бегству, заняты какой-то ерундой.

Так, экс-глава канцелярии Зеленского Андрей Богдан в интервью ахметовской журналистке Влащенко шокировал посполитых утверждением, что его бывший шеф потерял жизненную энергию. стал забывать слова и медленно складывает фразы в предложения. А фирма, отгрохавшая музей голодомора получила подряд на строительство музея “революции достоинства”. Это уже не говоря о самом большом в мире рушнике из вареников, выложенном на прошлой неделе львовскими энтузиастами-стартаперами.

Ой, не тем занимается нация в час, когда над нею нависла зловещая тень угрозы.