08.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Польша, Россия, Экология, Энергетика
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Партнеры по ЕС ставят Польшу в неудобную позу перед «Газпромом»

Дания становится территорией, по которой лучше не прокладывать стратегические газопроводы. Об этом, передает корреспондент...

Дания становится территорией, по которой лучше не прокладывать стратегические газопроводы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет специализирующийся на вопросах энергетики обозреватель Юрий Барсуков.

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«Дания постепенно приобретает репутацию страны, по территории которой лучше не прокладывать крупные и имеющие стратегическое значение газопроводы. Вслед за «Северным потоком-2», которому власти страны больше двух лет не давали разрешение на прокладку в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море, проблемы настигли проект Baltic Pipe», – пишет Барсуков.

По его словам, этот газопровод должен был привести с норвежского шельфа в Польшу 7 миллиардов кубометров газа в год, что теоретически позволило бы Варшаве не закупать российский газ после октября 2022 года, когда истечет долгосрочный контракт с «Газпромом». В публикации подчеркивается, что проект, который заявлялся как средство избавления Восточной Европы от газовой зависимости от России, пользовался полной политической поддержкой Еврокомиссии и получил европейские субсидии.

«Но дорогу проекту перебежали мыши. Датские власти, обеспокоенные потенциальным вредом от прокладки газопровода для соневых, лесных мышовок и летучих мышей, 2 июня отозвали разрешение на строительство, пока оператор проекта не проведет новые консультации и экологические исследования», – напоминает эксперт.

По словам источников в отрасли, на все это может уйти восемь месяцев, а труба может не быть готова к осени 2022 года, что создает для Польши перспективу неприятных переговоров с «Газпромом» о покупке газа, в которых у Варшавы будет более слабая позиция.

Обозреватель обращает внимание, что в конце мая власти Польши отказались подчиняться решению суда ЕС о закрытии одной из крупнейших в стране угольных шахт «Туров» в Богатыне, расположенной на границе с Чехией и Германией.


«Иск был подан Чехией и поддержан Германией: обе страны недовольны негативным влиянием шахты на экологию. А поскольку на деле принудить Польшу к ее закрытию через официальные юридические процедуры в рамках ЕС было бы крайне сложно и долго, Германия могла задействовать неофициальные рычаги, заблокировав важный для Польши энергетический проект.

Спор вокруг шахты — лишь частный случай более широких расхождений между Польшей и западными соседями по ЕС в вопросе экологии. Так, Варшава оказалась единственной страной союза, которая пока не присоединилась к планам по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Данный эпизод — еще одно подтверждение того, что ЕС по-прежнему не является той монолитной структурой, какой пытается выглядеть, и внутренние противоречия порой не удается сгладить даже антироссийской повесткой», – резюмирует Барсуков.

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