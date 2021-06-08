Партнеры по ЕС ставят Польшу в неудобную позу перед «Газпромом»

08.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Дания становится территорией, по которой лучше не прокладывать стратегические газопроводы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет специализирующийся на вопросах энергетики обозреватель Юрий Барсуков.

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«Дания постепенно приобретает репутацию страны, по территории которой лучше не прокладывать крупные и имеющие стратегическое значение газопроводы. Вслед за «Северным потоком-2», которому власти страны больше двух лет не давали разрешение на прокладку в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море, проблемы настигли проект Baltic Pipe», – пишет Барсуков.

По его словам, этот газопровод должен был привести с норвежского шельфа в Польшу 7 миллиардов кубометров газа в год, что теоретически позволило бы Варшаве не закупать российский газ после октября 2022 года, когда истечет долгосрочный контракт с «Газпромом». В публикации подчеркивается, что проект, который заявлялся как средство избавления Восточной Европы от газовой зависимости от России, пользовался полной политической поддержкой Еврокомиссии и получил европейские субсидии.

«Но дорогу проекту перебежали мыши. Датские власти, обеспокоенные потенциальным вредом от прокладки газопровода для соневых, лесных мышовок и летучих мышей, 2 июня отозвали разрешение на строительство, пока оператор проекта не проведет новые консультации и экологические исследования», – напоминает эксперт.

По словам источников в отрасли, на все это может уйти восемь месяцев, а труба может не быть готова к осени 2022 года, что создает для Польши перспективу неприятных переговоров с «Газпромом» о покупке газа, в которых у Варшавы будет более слабая позиция.

Обозреватель обращает внимание, что в конце мая власти Польши отказались подчиняться решению суда ЕС о закрытии одной из крупнейших в стране угольных шахт «Туров» в Богатыне, расположенной на границе с Чехией и Германией.

«Иск был подан Чехией и поддержан Германией: обе страны недовольны негативным влиянием шахты на экологию. А поскольку на деле принудить Польшу к ее закрытию через официальные юридические процедуры в рамках ЕС было бы крайне сложно и долго, Германия могла задействовать неофициальные рычаги, заблокировав важный для Польши энергетический проект.

Спор вокруг шахты — лишь частный случай более широких расхождений между Польшей и западными соседями по ЕС в вопросе экологии. Так, Варшава оказалась единственной страной союза, которая пока не присоединилась к планам по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Данный эпизод — еще одно подтверждение того, что ЕС по-прежнему не является той монолитной структурой, какой пытается выглядеть, и внутренние противоречия порой не удается сгладить даже антироссийской повесткой», – резюмирует Барсуков.