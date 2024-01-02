«Пару раз пульнуть»: как обеспечить проход российских судов по Балтике

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Россия не позволит Финляндии и Эстонии перекрыть Финский залив для российских судов.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут уже Финляндия с Эстонией начали говорить: а не закрыть ли нам Финский залив. Это уже не лезет ни в какие ворота. Абсолютно очевидно, что мы им это сделать не дадим», – сказал Хазин.

Он напомнил, что западные суда уже не заходят в российские порты на Балтике, потому что в противном случае их британская страховка перестанет действовать. По такому же принципу российским судам могут закрыть проход через датские проливы.

«Могут сказать, что проливы Большой Бельт и малый Бельт это датские территориальные воды. Страховку не дают. С военными кораблями там плавать? Это война. Думаю до этого ситуация не дойдет. Надо создавать свои страховые компании, но тогда наши суда не будут пускать в их порты», – считает экономист.

Он допускает, что России придется применить военную силу на Балтике, чтобы обеспечить проход своих судов.

«Если действует право сильного, то ситуация очень простая. Мы берем ракетный катер, который говорит: либо наше судно проходит, либо мы пуляем ракеты. Конечно, шум-гам, куда деваться. Но я думаю, придется пару раз пульнуть. Тогда откроют все проливы», – резюмировал Хазин.