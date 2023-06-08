«Пару рейдов ФСБ» – Живов рассказал, как пополнить резервы и закрыть дыры на границах

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Москва должна отказаться от стратегии пассивного выжидания – и предпринять всё от неё зависящее, чтобы защитить пограничные территории России от рейдов украинских террористов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и военкор Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо предпринимать все необходимые усилия, чтобы защитить приграничные города. Пока это вопрос открытый, потому что в ореол войны втянули целый регион. И Шебекино, пустой сегодня город, превратился, по сути, в Донецк. Эту ситуацию надо купировать. Не в смысле: «Давайте посидим, подождём, вдруг само рассосётся после американских выборов в 2024 году». Эта ситуация вообще никого не устраивает, нигде. Надо формировать какие-то резервы Минобороны. Естественно, это надо не с фронта оттягивать, не с пожароопасных направлений, где также могут быть удары. Надо подтягивать резервы из глубины страны, из учебных тренировочных лагерей», – сказал Живов.

Он подчеркнул, что российскому руководству необходимо вернуть в строй списанную технику, побороть бюрократию, и защитить пограничные регионы своей страны.

«Резервы эти у Минобороны есть. Всё «Авито» забито списанной с госрезерва специальной техникой. Я думаю, два-три рейда ФСБ, и копилка Минобороны пополнится тысячами единиц техники от траншеекопателей до танков. Как хотите, но Шебекино надо защищать. Там есть несколько тысяч мужиков, которые готовы взять оружие в руки и защищать свой регион. Но на момент последнего вторжения им просто не выдали оружия – потерялись в этих бюрократических процедурах. Давайте подтягивать все силы, которые у нас есть. Ситуацию, когда украинцы катаются на танках по нашим южным регионам, надо пресекать в корне. Это очень сильно подрывает легитимность государственной власти, это не шутки», – добавил военкор.