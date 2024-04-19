Пару сезонов непросто будет съехать с «Тавриды» к ЮБК, зато в 2027 – «вжух, и у моря»

Автотуристам стоит приготовится к транспортным заторам в сторону Южного берега Крыма. Идет строительство новой объездной Алушты и капитальный ремонт автодороги Алушта-Ялта.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот год ещё будем однозначно стоять в пробках, поскольку у нас активно ведутся мероприятия по капитальному ремонту участка от Алушты до Ялты. Согласно контракту, в 2027 году подрядчик завершит работы. Соответственно, понимая, что у нас Республика Крым – это курортный регион, есть определённые договорённости по работе на дорогах в высокий курортный сезон.

Эти моменты мы так же учитываем, пытаемся корректировать, в том числе по работе с мостовыми сооружениями. В прошлом году мы заключили контракты по масштабным объектам в рамках исполнения указа президента по организации съездов с Тавриды непосредственно к морю. Это всё продолжается», – подчеркнул министр.