Пару сезонов непросто будет съехать с «Тавриды» к ЮБК, зато в 2027 – «вжух, и у моря»

Любовь Смирнова.  
19.04.2024 19:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Транспорт, Туризм


Автотуристам стоит приготовится к транспортным заторам в сторону Южного берега Крыма. Идет строительство новой объездной Алушты и капитальный ремонт автодороги Алушта-Ялта.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автотуристам стоит приготовится к транспортным заторам в сторону Южного берега Крыма. Идет строительство новой...

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«Этот год ещё будем однозначно стоять в пробках, поскольку у нас активно ведутся мероприятия по капитальному ремонту участка от Алушты до Ялты. Согласно контракту, в 2027 году подрядчик завершит работы. Соответственно, понимая, что у нас Республика Крым – это курортный регион, есть определённые договорённости по работе на дорогах в высокий курортный сезон.

Эти моменты мы так же учитываем, пытаемся корректировать, в том числе по работе с мостовыми сооружениями. В прошлом году мы заключили контракты по масштабным объектам в рамках исполнения указа президента по организации съездов с Тавриды непосредственно к морю. Это всё продолжается», – подчеркнул министр.

Строители закончили подготовительный этап на новом девятикилометровом участке от «Тавриды» в направлении села Грушевка. Дальше трасса пойдет на Судак с расширением до четырех полос.

«Часть мероприятий мы уже выполнили, непосредственно дорогу от Судака до Солнечной долины отремонтировали в прошлом году. Всё делаем поэтапно. От Бахчисарая до Ялты контракт заключён. Работы ведутся со стороны Ялты, и до конца года уже можно будет подняться на плато по отремонтированной дороге. И дальше мы переходим на третий участок – от плато Ай-Петри до села Соколиное Бахчисарайского района. Это будет полностью отремонтированная дорога. Из Симферополя по Бахчисарайской трассе мы можем выехать в Ялту, и так же из Ялты в Бахчисарай вернуться в Симферополь», – заверил Лукашенко.

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