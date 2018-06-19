19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Парубий анонсировал майданчик под Радой

Сегодня под стенами украинского парламента состоится концерт «От Конституции к Конституции».

Анонс мероприятия в зале Верховной Рады сделал спикер Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также заявил о намерениях сделать из двора парламента «европейскую площадку».

«Также хочу вам сообщить, что сегодня в перерыве нашего заседания в 14:40 будет продолжаться художественная акция «От Конституции к Конституции», которая уже традиционно состоится во дворике Верховной Рады Украины. У нас в гостях сегодня музыканты, которые очень часто выступают перед бойцами «АТО»: Олег Скрипка и Сергей Фафура, и группа «Тарута», а также историки и знатоки конституционного права. Поэтому приглашаю всех народных депутатов. По нашей традиции, мы наш дворик делаем «европейским майданчиком». Приглашаю на это мероприятие в перерыве между 2 и 4 часами», – торжественно объявил Парубий.