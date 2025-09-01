Парубий был в «расстрельном списке Кремля» вместе с двумя десятками других политиков – партия Порошенко побоялась обвинять Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ликвидированный недавно экс-спикер Верховной рады нацист Андрей Парубий был в «расстрельном списке» вместе с двумя десятками других украинских топ-политиков. Его ликвидацию якобы заказали российские спецслужбы, завербовав для этого жителя Львова.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

