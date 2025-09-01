Парубий был в «расстрельном списке Кремля» вместе с двумя десятками других политиков – партия Порошенко побоялась обвинять Зеленского

Анатолий Лапин.  
01.09.2025 20:54
  Киев
Просмотров: 247
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Ликвидированный недавно экс-спикер Верховной рады нацист Андрей Парубий был в «расстрельном списке» вместе с двумя десятками других украинских топ-политиков. Его ликвидацию якобы заказали российские спецслужбы, завербовав для этого жителя Львова.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта версия, по данным наших источников в правоохранительных органах, рассматривается как основная и именно с такой версией работают все правоохранительные органы. То, что знаем мы, речь идет о человеке 52-х лет, который был завербован российскими спецслужбами в тяжелом психологическом состоянии, потому что доведен до отчаяния, что сын пропал без вести, и тело обещали отдать только после убийства.

Ему передали список из двух десятков украинских политиков. По нашей информации, там есть и несколько человек из нашей фракции. Он реализовал эту задумку, убив Андрея, потому что он выследил, где он живет», – озвучила заготовку недобитая Геращенко.

Все новости за сегодня



