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28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Украина

Парубий летит в Израиль на фоне антисемитских скандалов на Украине


Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 29-31 мая будет находиться с официальным визитом в Израиле, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

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Сообщается, что Парубий проведет встречу со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном, вице-спикером Кнессета, главой парламентской группы дружбы Израиль-Украина Талей Плосков, а также с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.

Кроме того, запланирована встреча Парубия с лидером израильской оппозиции Ицхаком Герцогом и патриархом Иерусалимским Феофилом III. Украинская делегация посетит Кувуклию в Храме Гроба Господня, возложит цветы к Мемориальному комплексу жертвам Холокоста «Яд-Вашем».

Напомним, этот визит будет проходить на фоне острой обеспокоенности украинского еврейства, еврейских организаций США и Израиля относительно всплеска антисемитизма и ксенофобии на Украине.

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