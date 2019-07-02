Парубий мелко отомстил ПАСЕ

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава ВР Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по осуществлению наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Украине, которые назначены на 21 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил соратник Петра Порошенко, народный депутат Украины Владимир Арьев в Facebook.

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“Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине”, – написал Арьев.

“Одиозный Глава Верховной Рады Парубий отменил сегодня приглашение для Парламентской Ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в Украине. Друзья, я не шучу – именно так и никак иначе выглядит реванш пророссийских сил, отход от европейской интеграции и возврат в лоно России”, – прокомментировал ситуацию украинский юрист и экс-замглавы АП Андрей Портнов..

Напомним, ранее ПАСЕ восстановила российскую делегацию в правах в полном обьеме, что вызвало возмущение украинских делегатов, покинувших Ассамблею.