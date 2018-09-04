Парубий назвал Гитлера «самым большим демократом»

04.09.2018, Киев, Максим Карпенко

С помощью референдумов политики, апеллируя к нормам прямой демократии, могут манипулировать людьми.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер Верховной Рады, одиозный националист Андрей Парубий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Комментируя возможность принятия на Украине закона о референдумах, Парубий напомнил, что основоположником «прямой демократии» в Европе был именно фюрер нацистской Германии.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. Я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах. Мы это должны также помнить. В 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе манипуляции», – заявил Парубий.

Ранее политолог Владимир Корнилов в своем анализе тезисов украинской пропаганды отметил их схожесть с нацистскими лозунгами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде открылась выставка, посвящённая «Акту провозглашения Украинского государства» в союзе с гитлеровской Германией.