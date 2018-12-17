Парубий обещает томос к Рождеству и зовет Варфоломея в Раду

17.12.2018, Киев, Игорь Петров

В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос главе новосозланной православной Церкви митрополиту Епифанию.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«6 января, в начале января, произойдет непосредственная передача томоса. По приглашению вселенского патриарха я от именно Верховной Рады Украины тоже приму участие в этом важной историческом событии. Хочу подтвердить, что я приглашаю патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. я убежден, что мы должны достойно приветствовать этого выдающегося человека», – сказал он.