17.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Политика, Религия, Украина
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Парубий обещает томос к Рождеству и зовет Варфоломея в Раду

В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос главе новосозланной православной Церкви митрополиту Епифанию.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«6 января, в начале января, произойдет непосредственная передача томоса. По приглашению вселенского патриарха я от именно Верховной Рады Украины тоже приму участие в этом важной историческом событии. Хочу подтвердить, что я приглашаю патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. я убежден, что мы должны достойно приветствовать этого выдающегося человека», – сказал он.

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