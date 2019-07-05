Парубий обьявил своим достижением переменование тысячи городов и сел

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине в рамках законов о декоммунизации было переименовано почти тысячу городов и сел, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом одиозный глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба ВР.

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“Было переименовано 987 городов и сел Украины, более 50 тыс. улиц … демонтированные памятники тоталитаризма и теперь мы едем в Днепр или Кропивницкий, в Бахмут или Горишни Плавни, в Олешки или Каменское, воспроизведены наши давние украинские названия”, – сказал Парубий.

Также Парубий сказал, что проведение декоммунизации считает своим достижением.