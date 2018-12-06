06.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

Парубий объявил Украину преемником марионеточного государства-однодневки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил депутатов с отмечаемым сегодня на Украине днем вооруженных сил, сравнив современную украинскую армию с предшественниками из марионеточного государства-однодневки УНР.

«Символично, что день наших Вооружённых сил празднуется именно шестого декабря, в день начала легендарной операции армии УНР – первого зимнего похода 1919-1920 годов. Во время этого героического рейда по тылам трёх вражеских армий, который длился четыре месяца, армия УНР с честью выполнила своё боевое задание», – сказал Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году героизм украинских воинов сломал планы российского агрессора и сейчас, в это время, наше войско мужественно держит щит Европы на Востоке Украины против российской агрессии», – добавил спикер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть