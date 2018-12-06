Парубий объявил Украину преемником марионеточного государства-однодневки

06.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил депутатов с отмечаемым сегодня на Украине днем вооруженных сил, сравнив современную украинскую армию с предшественниками из марионеточного государства-однодневки УНР.

«Символично, что день наших Вооружённых сил празднуется именно шестого декабря, в день начала легендарной операции армии УНР – первого зимнего похода 1919-1920 годов. Во время этого героического рейда по тылам трёх вражеских армий, который длился четыре месяца, армия УНР с честью выполнила своё боевое задание», – сказал Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году героизм украинских воинов сломал планы российского агрессора и сейчас, в это время, наше войско мужественно держит щит Европы на Востоке Украины против российской агрессии», – добавил спикер.