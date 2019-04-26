Парубий очкует за будущее языкового закона

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В Верховную раду поступило четыре проекта постановления об отмене принятого парламентом закона о тотальной украинизации.

Такое обещание в ходе пленарного заседания Верховной рады дал спикер парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу вам сообщить, что пришло уже четыре постановления об отмене закона об украинском языке. И также хочу сообщить, что регламентом Верховной рады Украины даётся двое суток на внесение подобных постановлений. То есть суть в том, что отмена этих постановлений не составляет для Верховной рады никаких трудностей. Но если мы их отклоним быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона.

В чём преимущество прохождение закона по полной процедуре? Преимущество в том, чтобы до йоты была выдержана вся процедура – и решение комитета, и десять дней в таблице, и была рассмотрена каждая правка. Если сейчас мы допустим минимальное нарушение, то можно не сомневаться, они пойдут в Конституционный суд, и это может поставить закон под сомнение», – сказал Парубий.

Также он пообещал, что закон о тотальной украинизации обязательно будет принят, и у оппозиции не будет ни единого шанса этому помешать.

«Переживать не о чем. На следующем пленарном заседании мы рассмотрим все эти постановления, неотложно я подпишу закон об языке, неотложно президент Пётр Порошенко подпишет закон. Но мы не должны дать возможности, чтобы в Конституционном суде был шанс, для того чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке», – заверил спикер.