Парубий оказался никому не нужным

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины наплевательски относится к этикету и солидности, поскольку хочет произвести впечатление новатора на народ, который устал от старых политиков.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущий портрет [Порошенко] на публике пытался быть солидным, даже пьяным в дым, пытался изображать из себя нечто среднее между Наполеоном, Карлом XII и Гудерианом.

Общество вполне готово к такому президенту, люди его выбрали потому, что им надоели портреты, надоели эти люди, которые всю жизнь только лгали и воровали. Они хотят что-то принципиально нового, и Зеленский демонстрирует им эту принципиальную новизну. Поэтому у него и рубаха с закатанными рукавами, поэтому он подчёркнуто говорит на русском, хотя прекрасно понимают, что завтра взвоют: «Как это так, он ведь украинский язык знает хуже турка», – отметил Белашко.

Однако, по его мнению, в украинский элите серьёзных изменений не произойдёт – всё закончится небольшой перестановкой кадров, и то не везде.

«Аваков играет свою игру, и я так понимаю, что с Зеленским у него всё нормально и договорено, и, вполне возможно, он останется в правительстве как беспартийный технократ. Турчинов, вероятнее всего, будет с Порошенко. Яценюк, понятно, с Гройсманом. Остаются Парубий и Пашинский, но это персонажи настолько одиозные, что вряд ли кто-то захочет их брать в свою команду», – резюмировал эксперт.