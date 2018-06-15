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15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Украина

Парубий опозорился в парламенте Великобритании


На выступление Андрея Парубия в парламенте Великобритании не пришел ни один депутат.

Об этом в своём блоге на YouTube-канале сообщил политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зал парламента его не пустили, тот самый, где выступают лорды и серы, выставили его где-то в вестибюльчике и никто из депутатов парламента на выступление Парубия не явился», – рассказал эксперт.

Он также назвал Парубия главным позором Украины и сравнил его с папуасом с бусами из цветных камней.

«На мой взгляд – это позор. Вот представьте, приезжает в/на Украину глава парламента какого-нибудь эстонского или молдавского, и он выступает в парламенте. Так соберут весь сессионный зал, выведут его на трибуну, и будет он вещать без всяких звонков и без голосования. Здесь Парубия пустили, между прочим, при том никто из депутатов вообще не подумал, что там же какой-то папуас приехал, он же там звенит какими-то бусами из ракушек да цветных камней, может пойти посмотреть, да чисто поржать. Даже на это они не решились”, – отметил политолог.

“Я до сего момента полагал, что самый большой позор Украины – это выступление Петра Порошенко на “мусорнике” перед Белым домом. Я ошибался. Самый большой, пока, позор Украины – это Парубий в парламенте Великобритании. Вы все поняли, что всем абсолютно насрать на Парубия в Великобритании и на его разглагольствования о геополитике», – констатирует Семченко.

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