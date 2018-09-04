04.09.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Парубий открыл новый сезон б##дского хора



Сегодня Верховная Рада впервые собралась на заседание после летних каникул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Традиционно новая сессия началась с исполнения гимна «Ще не вмерла» под куполом украинского парламента, нынешний состав которого, как уже сообщалось ранее, пользователи Сети окрестили «б##дским хором».

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В приветственном слове спикер Рады Андрей Парубий назвал грядущие парламентские и президентские выборы «внутренним вызовом Украины».

«Ключевой вопрос – вопрос национальной безопасности и продолжение реформы в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны закрепить евроатлантическое направление в Конституции Украины», – заявил Парубий.

Проект президента Порошенко по изменению Конституции горячо поддержал глава фракции «БПП» Артур Герасимов.

«Голосование за эти изменения чётко продемонстрируют, кто за украинское государство, а кто до сих пор хочет нас вернуть на имперскую орбиту Кремля», – сказал он.

«Следующее задание – законодательное закрепление лозунга «Слава Украине – героям слава» как официальное военное приветствие. В этом году на параде независимости наши войска впервые использовали это приветствие, вместо устаревшего приветствия советского образца», – торжественно объявил Герасимов.

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