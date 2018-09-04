Парубий открыл новый сезон б##дского хора
Сегодня Верховная Рада впервые собралась на заседание после летних каникул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Традиционно новая сессия началась с исполнения гимна «Ще не вмерла» под куполом украинского парламента, нынешний состав которого, как уже сообщалось ранее, пользователи Сети окрестили «б##дским хором».
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В приветственном слове спикер Рады Андрей Парубий назвал грядущие парламентские и президентские выборы «внутренним вызовом Украины».
«Ключевой вопрос – вопрос национальной безопасности и продолжение реформы в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны закрепить евроатлантическое направление в Конституции Украины», – заявил Парубий.
Проект президента Порошенко по изменению Конституции горячо поддержал глава фракции «БПП» Артур Герасимов.
«Голосование за эти изменения чётко продемонстрируют, кто за украинское государство, а кто до сих пор хочет нас вернуть на имперскую орбиту Кремля», – сказал он.
«Следующее задание – законодательное закрепление лозунга «Слава Украине – героям слава» как официальное военное приветствие. В этом году на параде независимости наши войска впервые использовали это приветствие, вместо устаревшего приветствия советского образца», – торжественно объявил Герасимов.
Метки: Андрей Парубий, Артур Герасимов, Верховная Рада
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