10.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, нацизм, Общество, Одесса, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина
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Парубий открыто хвалится участием в сожжении людей 2 мая в Одессе


Экс-спикер Верховной рады, а ныне депутат от «Европейской солидарности», националист Андрей Парубий признался, что участвовал в подавлении пророссийских сил в каждом городе Юго-Востока в 2014-м, в том числе и 2 мая в Одессе.

Об этом он сам рассказал в эфире канала «UA: первый», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытием против меня уголовных дел хотят продемонстрировать обществу, что виноваты не пророссийские силы, а Парубий, который был в Одессе, Николаеве, Херсоне.

Я на самом деле был во всех этих городах в преддверии событий, которые там происходили, и я очень горд от того, что поучаствовал в том, что в Одессу, Николаев и Херсон не пришёл русский шабаш», – признался Парубий.

Он отметил, что был во всех городах Юго-Востока и помогал останавливать Русскую весну.

«Если бы им удалось реализовать план так называемой Русской весны, в котором они рассчитывали не только две части Донецкой и Луганской области забрать, а взять под свой контроль 8 областей.

Я был и в Луганске, и в Донецке, и в Запорожье, и в Одессе, и в Николаеве, и в Херсоне, и я горд, что как секретарь Совета национальной обороны я присоединился к противодействию русской экспансии на эти области», – добавил Парубий.

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