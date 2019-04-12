Парубий передвинул линию фронта

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В отличие от Петра Порошенко, его главный конкурент Владимир Зеленский планирует осуществлять отрыв Украины от России и ассимиляцию русских не наскоком, а более изощренно, как это делал Виктор Янукович.

Это следует из выступления спикера Верховной Рады Андрея Парубия на открытии второго дня Киевского форума по безопасности, где глава парламента, несмотря на присутствие иностранных гостей, опустился до откровенной агитации за пока что действующего президента Украины Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кое-кто из кандидатов пытается нам продемонстрировать какую-то якобы новейшую технологию, какое-то представительство нового поколения, но когда я читаю программу, я вижу то же самое, что видел пять лет назад, то же самое, что я слышал от «Партии регионов» и Януковича. Что, оказывается, в НАТО нам нужно через референдум, что, оказывается, «мову», культуру и территорию нужно поставить за скобки. Нет никакого нового, это всё старое и то, что мы уже слышали. Это просто такая модернизированная версия Януковича, которую нам пытаются подать и которую, к сожалению, много кто принимает за чистую монету, и последствия могут быть такие же, какие были после 2010 года.

Этот год – выборы и президента через восемь дней, и выборы парламента, и в эти дни мы и будем давать ответ на ключевые вызовы нацбезопасности Украины, и в эти дни от нашей позиции будет зависеть, сможем ли мы дальше эффективно и действенно противостоять российской агрессии или пустим Русский мир к себе домой», – заявил Парубий.

«В эти дни от каждого будет зависеть, какой будет Украина. Для этого не нужно быть на майдане или на фронте, потому что фронт в эти дни будет проходить через каждый избирательный участок», – пафосно добавил спикер Верховной Рады.