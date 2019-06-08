Парубий подписал c лимитрофами грозную антироссийскую бумажку

08.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В структуре Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы создан новый комитет по безопасности, задачей которого станет борьба с «российской агрессией».

Об этом в ходе брифинга по итогам десятой сессии ассамблеи заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами было принято решение на этой Межпарламентской ассамблее о создании дополнительного четвертого комитета в структуре Межпарламентской ассамблеи Литва-Польша-Украина – комитета по вопросам безопасности.

Мы согласовали, что координация наших действий по вопросам безопасности является важной и актуальной, поскольку гибридные вызовы, которые стоят перед нашими странами в обороне против российской агрессии, являются подобными и общими.

В частности, это информационная безопасность, кибербезопасность, энергетическая и гуманитарная безопасность. Мы понимаем, что безопасность в сегодняшнем мире – это не только оружие и танки, но и очень широкий спектр вопросов.

Собственно, в свое время мы и стали инициаторами подписания совместного заявления глав парламентов нашего региона против «Северного потока-2», и было принято совместное решение о создании этого комитета в структуре межпарламентской ассамблеи и об увеличении соответствующего количество парламентариев каждой из стран в Межпарламентской ассамблее до 12 депутатов», – сообщил он.

Кроме того, по словам Парубия, представители трех стран традиционно призвали государства Евросоюза продлить и усилить санкции против Российской Федерации.