18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Парубий пообещал воплотить в жизнь страшный сон крымчан

Украинская власть не забывает крымчан и обещает вернуть полуостров под контроль Киева.

Об этом, открывая сегодняшнее заседание Верховной Рады, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спикер напомнил о депоратции крымских татар в 1944 году, заявив, что “лишь с провозглашением независимости Украины крымские татары получили право свободно и достойно жить на земле своих отцов в Крыму”, не став уточнять, что массовое возвращение крымских татар началось еще при СССР после соответствующих решений советских органов власти.

“Но сегодня снова российские оккупанты развернули террор и репрессии против крымских татар и украинцев в Крыму. Пятый год украинский Крым задыхается в новейшей российской оккупации. Дорогие наши соотечественники! Дорогие жители Крыма! Мы помним про вас, мы освободим Крым и вернём вам свободную и счастливую жизнь на родине”, – заявил Парубий.