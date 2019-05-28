Парубий поздравил антироссийских «партнеров» с победой

28.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На выборах в Европарламент победили политические силы, которые поддерживают Украину.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявило спикер парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе состоялись выборы в Европейский парламент. И вопреки пессимистическим прогнозам, победили на них политические силы, которые выступают за единство Европы и поддерживают Украину в противостоянии с Россией. Поздравим наших европейских союзников», – сказал он.

Особо рьяной лестью Андрей Парубий разразился в отношении своего фаворита – члена литовского Сейма, экс-премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса.

«Хотел бы отдельно поздравить наших друзей и политических партнёров христианских демократов, что победили на европейских выборах в Литве, каких возглавил наш личный друг Андрюс Кубилюс. Напомню, именно он является автором нового европейского плана для Украины, программы масштабной финансовой помощи нашей стране», – добавил парламентарий.