Парубий поздравил страну с днем недобитого украинского националиста

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Спикер парламента Андрей Парубий поздравил депутатов с годовщиной боя между НКВД и националистами УПА, в результате которого украинским коллаборационистам удалось бежать.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня исполняется 75 лет со дня начала самого большого боя Украинской повстанческой армии с большевистскими карателями из НКВД. 23-24 апреля 1944 года в лесу близ села Гурбы и Антоновцы в Ровенской области 15 тысяч сотрудников НКВД окружили 5 тысяч бойцов Украинской повстанческой армии. УПА дала достойный бой, смогли выйти из окружения и уничтожить значительную силу врагов.

Мы воспитывались на примере героического боя под Гурбами. Слава мужественным участникам боя под Гурбами! А тем, кто кричит и не уважает нашу историю и нашу память, история отведёт заслуженное место в нашей истории», – сказал Парубий.

Отметим, что с 21 по 25 апреля 1944 года в урочище Гурбы несколько тысяч украинских националистов попали в окружение порядка 30 тысяч бойцов Красной Армии. Бой, охвативший часть Ровенской и Тернопольской областей, завершился тактической победой советских войск и выходом из окружения, с большими потерями, украинских повстанцев. Точное число потерь обеих сторон и гражданского населения не установлено.