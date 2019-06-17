17.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Парубий пожаловался, что его несправедливо считают барыгой

Президент Владимир Зеленский, который добирается из дома на работу в кортеже из семи броневиков считается «парнем из народа», а спикер Рады Андрей Парубий – «барыгой», хоть преодолевает то же расстояние на пешей прогулкой.

Об этом Парубий пожаловался на форуме «Круг Винценза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парубий также заявил, что уже много лет живет в одном и том же номере гостиницы «Киев», а молодой президент пользуется апартаментами в «огромном доме».

«У меня есть сосед. Я живу в отеле «Киев», в том же номере, где жил и до Майдана, и живу сейчас. А мой сосед живет в том огромном доме в Мариинском парке, знаете? Я на работу хожу пешком, а он ездит с кортежем из семи автомобилей бронированных, и вокруг него еще 200 человек. Но почему-то в глазах сегодняшних людей он «слуга народа», представитель простых людей, а я представитель старой системы власти, барыга», – заявил Парубий.

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