Парубий предрекает крах «незалежной» из-за начавшейся войны в стане националистов

10.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Партия «Голос» Святослава Вакарчука развязала войну в «проукраинском лагере» подобную той, которую вели гетман Скоропадский и антисемит Симон Петлюра сто лет назад накануне распада националистической Украины.

Об этом в эфире «UA: первый» заявил бывший спикер Верховной рады, а ныне депутат «Европейской солидарности», нацист Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда проукраинские силы занимались взаимным уничтожением, тогда Украина и падала. Так было и 100 лет назад, когда внутри украинского лагеря Скоропадский и Петлюра боролись между собой.

Когда между украинскими силами происходили конфликты, это становилось ключевой причиной потери украинской государственности, я как историк могу говорить об этом уверенно», – рассказал Парубий.

Также националист отметил, что партия «Голос» Святослава Вакарчука развязала войну внутри проукраинского лагеря, и эта война наносит «огромный вред».

«Я хотел бы, чтобы в партии «Голос» говорили про Зеленского, чтобы они говорили о таких людях, как Андрей Ермак, которые навязывают русский сценарий на Украине.

Но жаль, что, исходя из политтехнологических причин, «Голос» имеют там много друзей, они затеяли войну в украинском лагере в преддверии местных выборов. Бестолковую и бессмысленную войну, которая несёт очень большой вред», – возмутился Парубий.