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05.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, НАТО, Политика, Украина
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Парубий пригрозил заткнуть рот всем противникам вступления в ЕС и НАТО

Отклоняющиеся от повесток дня выступления депутатов в Верховной раде будут расцениваться как предвыборная агитация с дальнейшим отключением микрофона.

Об этом, открывая новую сессию украинского парламента, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед нами стоит целый ряд важнейших заданий. Защитить необратимость европейского выбора Украины, закрепить в Конституции движение украинского государства к членству в НАТО и ЕС, продолжить укрепление нацбезопасности, защитить информационный простор и утвердить украинский язык. Наша сессия будет проходить в очень сложных условиях, нам приходится принимать законы и вести законодательную деятельность в час российской агрессии.

Но во время сессии будет ещё одно испытание – будут проходить выборы президента Украины. Без сомнения, предвыборная кампания будет эмоционально чувствоваться по всей стране. Очевидно, много кто будет пытаться, чтобы Верховная рада превратилась в поле избирательной кампании», – заявил спикер.

«Когда я как глава Верховной рады Украины буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то не обговаривает закон, а ведёт избирательную агитацию, я буду выключать микрофон, и я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит», – предупредил Парубий.

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