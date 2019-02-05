Парубий пригрозил заткнуть рот всем противникам вступления в ЕС и НАТО

05.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Отклоняющиеся от повесток дня выступления депутатов в Верховной раде будут расцениваться как предвыборная агитация с дальнейшим отключением микрофона.

Об этом, открывая новую сессию украинского парламента, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Перед нами стоит целый ряд важнейших заданий. Защитить необратимость европейского выбора Украины, закрепить в Конституции движение украинского государства к членству в НАТО и ЕС, продолжить укрепление нацбезопасности, защитить информационный простор и утвердить украинский язык. Наша сессия будет проходить в очень сложных условиях, нам приходится принимать законы и вести законодательную деятельность в час российской агрессии.

Но во время сессии будет ещё одно испытание – будут проходить выборы президента Украины. Без сомнения, предвыборная кампания будет эмоционально чувствоваться по всей стране. Очевидно, много кто будет пытаться, чтобы Верховная рада превратилась в поле избирательной кампании», – заявил спикер.

«Когда я как глава Верховной рады Украины буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то не обговаривает закон, а ведёт избирательную агитацию, я буду выключать микрофон, и я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит», – предупредил Парубий.