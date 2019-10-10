Парубий припомнил: Зеленский высмеивал Ющенко, но не трогал Путина

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Новый украинский президент Владимир Зеленский, в бытность клоуном, якобы занимал пророссийскую позицию и высмеивал лидеров своей страны, в то время как об «агрессоре» отзывался исключительно уважительно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, тех людей, которые пришли к власти, мы знали на протяжении всего периода украинской государственности. Мы все в большей или меньшей мере смотрели «95 квартал», и, по своему психотипу, это скорее типаж советского обывателя, для которого любые вопросы национальные, вопросы безопасности чужие и непонятные.

Для них как галичанин – то обязательно в кептарике, и очень дебиловато-смешной. Если украинец, то всё время акцентированно патриотический, всё время очень комедийный типаж.

Как сейчас помню, смотрел этот сюжет, когда Ющенко дал поручение, чтобы ВСУ помогали Грузии во время российской агрессии, я помню высмеивание и Ющенко, и Саакашвили. А Путин всегда такой по-отцовски политический деятель», – вспомнил Парубий.

По его мнению, такое поведение свидетельствует о «советском психотипе» украинского президента, который якобы ментально слишком далёк от Европы.

«Такой психотип существует на Украине. Очевидно, он существует и в России, и на оккупированных территориях. Они считают, что главное – чтобы было развлечение, весело, прикольно. А все эти ваши политические вещи с вашими государствами, безопасностями, украинами – это всё выдумка.

А для того, чтобы оправдать, что это выдумка, они говорили, что на войне хотят заработать. Просто войны не бывает, её специально развязали, чтобы на ней зарабатывать.

Они не понимают, они по своей сути являются советским типажом, для которого братский народ, братская культура, которая намного ближе, чем, например, европейская культура, европейские писатели и философы.

И потому они намного проще поддаются любому влиянию, потому что ментально-психологически они были воспитаны в той атмосфере, и им никогда не были понятны ни Майдан, ни его мотивы, ни АТО в полной мере», – возмутился греко-католик и враг канонического православия.