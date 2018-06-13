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Парубий призвал Британию осудить строительство “Северного потока-2”
Спикер украинского парламента Андрей Парубий во время визита в Великобританию призвал осудить строительство Северного потока-2, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом Парубий написал в twitter.
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“Во время встречи с Министром по делам Европы и Америки сэром Аланом Данканом в Британском парламенте призвал Великобританию осудить строительство “NordStream2″, ведь это не экономический, а вполне политический проект”, – говорится в сообщении.
Ранее Парубий аналогичным образом “предостерег” французский бизнес от участия в строительстве “Северного потока-2”.
Напомним, Швеция одобрила заявку от компании Nord Stream 2 на прокладку двух ниток газопровода через свою экономическую зону в Балтийском море.
Метки: мнение, Парубий, Северный поток-2
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