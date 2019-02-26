Парубий проболтался, что против России была горстка меджлисовцев

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал сегодняшнее заседание с речи по случаю отмечаемого на Украине «Дня крымского сопротивления», приуроченного к годовщине столкновений возле парламента Крыма 26 февраля 2014 года, когда боевики меджлиса и «Правого сектора» сорвали заседание, где депутаты намеревались провозгласить референдум о возвращении Конституции 1992 года.

Парубий, вероятно, сам не подозревая, переиначил название украинской даты, назвав ее «днем крымско-татарского сопротивления». Не исключено, что в дальнейшем название будет уточнено и станет звучать как «день меджлисовского сопротивления», что уже будет вполне соответствовать правде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ровно 5 лет назад, 26 февраля, в Симферополе произошёл массовый митинг украинских и крымских татар на поддержку целостности Украины. На митинг собрались наши украинские крымские татары со всего Крыма.

Тогда, когда Путин лгал, что Крым хочет в Россию, крымско-татарский народ, для которого Крым является Родиной, громко заявил на весь мир, что Крым – это Украина, и они будут противостоять российской оккупации полуострова», – рассказал он.

Также Андрей Парубий пообещал, что с помощью проукраинских «татар» Украина якобы победит Москву.

«Это день навсегда вошёл в историю Украины как день крымско-татарского сопротивления российской оккупации, который мы празднуем на государственном уровне.

В этот день мы с уважением вспоминаем храбрых сынов крымско-татарского народа, узников Москвы. Мы обязательно их освободим из московского плена, вместе со всеми украинцами – пленниками Кремля.

Благодарю наших крымско-татарских побратимов! Вместе мы сила! Вместе победим врага и вернём Крым», – резюмировал он.