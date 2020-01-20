Парубий очкует: Придётся ответить за Майдан и Одессу
Попытки открытия уголовных дел по событиям в одесском Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года украинскими националистами были заживо сожжены десятки людей, могут иметь катастрофические последствия для организаторов государственного переворота – Евромайдана.
Это в эфире 5 канала признал экс-глава Верховной рады, депутат парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Радикал пожаловался, что против него возбуждены уголовные дела и предположил, что скоро под статью попадут и боевики Майдана.
«Мы видим, когда Государственное бюро расследований открывает дела – я не буду перечислять все, но я скажу по мне одно из дел за «организацию массовых беспорядков в Одессе и организацию преступного вооруженного формирования, что привело к беспорядкам».
То есть, защита Украины в Одессе, когда пророссийские боевики расстреливали украинских демонстрантов, теперь украинские следственные органы характеризуют и квалифицируют как создание вооруженных формирований!
По этой логике весь Майдан и Самооборона Майдана – это незаконные вооруженные формирования, за участие в которых надо преследовать и садить», – заявил Парубий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.