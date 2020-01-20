20.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Политические убийства, Украина
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Парубий очкует: Придётся ответить за Майдан и Одессу

Попытки открытия уголовных дел по событиям в одесском Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года украинскими националистами были заживо сожжены десятки людей, могут иметь катастрофические последствия для организаторов государственного переворота – Евромайдана.

Это в эфире 5 канала признал экс-глава Верховной рады, депутат парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикал пожаловался, что против него возбуждены уголовные дела и предположил, что скоро под статью попадут и боевики Майдана.

«Мы видим, когда Государственное бюро расследований открывает дела – я не буду перечислять все, но я скажу по мне одно из дел за «организацию массовых беспорядков в Одессе и организацию преступного вооруженного формирования, что привело к беспорядкам».

То есть, защита Украины в Одессе, когда пророссийские боевики расстреливали украинских демонстрантов, теперь украинские следственные органы характеризуют и квалифицируют как создание вооруженных формирований!

По этой логике весь Майдан и Самооборона Майдана – это незаконные вооруженные формирования, за участие в которых надо преследовать и садить», – заявил Парубий.

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