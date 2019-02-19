Парубий пропел оду Путину

19.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий свое сегодняшнее выступление на заседании по случаю «годовщины российской агрессии», посвятил президенту РФ Владимиру Путину.

Это имя звучало едва ли не в каждой фразе украинского политика.

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«Будем откровенны: в 2014 году цивилизованные демократии Запада оцепенели, не зная как реагировать на агрессию, как отвечать на грубое пренебрежение Путиным международными правовыми нормами. Ради безопасности всего свободного мира наше задание и главная цель — остановить Путина. Мы знали, что он хочет не только Крым и Донбасс, но и контроль над всей Украиной. Мы сломали планы Путина», – сказал Парубий.

Он вспомнил «контранаступление» под Славянском, которое остановили только «элитные войска РФ».

«Контрнаступление под Слаянском научило нас двум вещам: Путина можно побеждать и нужно побеждать. Все, кто говорит, что Путин — большая сила, с которой нужно считаться, что с Кремлем нужно вести переговоры и идти на уступки, играют на руку Москвы. Или мир остановит Путина, или последствия его действий станут непредвиденными, а если честно, трагичными. Мы говорим всему миру: не бойтесь, имперское агрессивное государство Путина — это колосс на глиняных ногах», – сказал Парубий.