Парубий прошамкал проклятия в адрес России в последние дни в кресле спикера

24.08.2019, Вильнюс, Владимир Гладков

Доживая свои последние дни в кресле спикера Верховной Рады Украины, Андрей Парубий посетил конференцию в Вильнюсе, где не упустил момента излить новую порцию русофобии на благодатную литовскую почву, напомнив о том, как «незалежная» якобы защищает всю европейскую цивилизацию от России.

Об этом он заявил в ходе конференции президента Литвы Валдаса Адамкуса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я убеждён, что и Литва, и Украина всегда были частью европейского пространства, но были насильно оторваны от этого пространства на протяжении десятилетий, были насильно оторваны усилиями Российской империи, которая, к моему глубокому убеждению, не меняла своей политики касательно Европы, несмотря на её название.

Было ли её название Советский Союз, или её название, как сегодня, Российская Федерация. И поэтому, к моему глубокому убеждению, ключевой вопрос, который стоит сегодня перед Европейским Союзом – это вопрос, собственно, её безопасности.

Сейчас эти вызовы идут с восточного края Европы, и Украина их чувствует на себе каждый день, ибо мы убеждены, что сегодня украинские военные, которые защищают украинскую границу на востоке нашего государства, они защищают не только Украину, они защищают всё цивилизационное пространство европейского и евроатлантического пространства. Ибо мы осознаём, что угроза, которая стоит перед Украиной, это угроза глобальная», – отметил он.

Украинский спикер сокрушался, что во времена событий августа 2008 года, когда российские миротворцы вошли на территорию Грузии спасать от геноцида мирное население, Запад не остановил Россию, что развязало ей руки для дальнейшей «агрессии» на Украине.

«8 августа российские танки вошли на территорию Грузии. И этот день был очень важен для наших народов, особенно соседей Грузии. Ведь мы чётко осознавали, если весь цивилизованный мир сможет дать очень решительный и жёсткий ответ на агрессивные действия Путина – только так мы сможем его остановить.

Путин, увидев нерешительность и попытку уладить конфликт очень спокойным путём, он воспринял это как слабость, как поощрение к более активным действиям. И поэтому после этого танки пришли на украинскую землю, в украинский Крым, в украинский Донбасс и в украинский Луганск», – подчеркнул Парубий.

Также он в который раз напомнил европейцам, что российские СМИ и «Северный поток – 2» это не благо, а «промывка мозгов» и «война».

«Сегодняшний мир, в нём вопрос безопасности – это не только танки и не только люди с автоматами. Этот вопрос намного шире. Кроме милитарной безопасности, это и безопасность информационная. И мы на Украине это чувствуем каждый день, как и многие европейские страны, когда через средства массовой пропаганды РФ пытается влиять на умы, и на сердца людей во всех странах ЕС.

Реализация проекта «Северный поток – 2», это один из способов энергетической войны против Европейского Союза, попытка расколоть ЕС, попытка ослабить ЕС, попытка влиять на ЕС через экономические рычаги влияния. Мы тоже на Украине это чувствовали на протяжении многих лет, когда украинская политическая элита отказывалась выполнять политические указания Москвы – нам просто закрывали газ», – добавил уходящий политик.