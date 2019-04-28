Парубий против Зеленского: Кто кого кастрирует?

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хотел бы попытаться распустить Верховную Раду, чтобы на досрочных выборах, пользуясь пиком популярности, завести в парламент свою фракцию, однако действующий состав депутатов сопротивляется и стремится максимально урезать полномочия новому главе государства.

Об этом в эфире канала «Капитал» рассказал украинский политический эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю частью игры (Вокруг даты инаугурации, которая, по словам Зеленского, затягивается, чтобы он не успел распустить Раду, – ред.) как минимум законопроект об ограничении полномочий президента.

С одной стороны, Зеленский, который сказал о том, что мы подумаем об идее роспуска парламента и намекнул на то, что он собирается парламент шантажировать этим роспуском, чтобы он как минимум проводил его кадровые назначения и, возможно, пакет законов.

С другой стороны мы видим закон, который говорит, что ты можешь попытаться распустить парламент, но до того мы тебя кастрируем, грубо говоря, отберём у тебя многие ключевые полномочия», – заявил политолог.

«Почему я думаю, что это именно шантаж, а не что-то другое – потому что так же, как и отсутствие чёткой позиции Зеленского в отношении того, будет он распускать парламент или нет, так же отсутствует даже регистрация этого законопроекта в парламенте. Все обсуждают текст, который даже не зарегистрирован в виде законопроекта. Поэтому это – игра «шантаж на шантаж». И с этим очень связана дата инаугурации.

Если дата инаугурации в конечном итоге будет согласована до 27 мая, крайнего срока роспуска парламента, это означает, что с Зеленским договорились, или его не боятся.

Если после, то это означает, что с Зеленским не договорились, и он войдёт на свою инаугурацию на фоне конфликта и конфронтации с политическими группами», – добавил Бортник.