Парубий: Путин возвращает Белоруссию и Молдову, на очереди Украина

20.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Молдова и Белоруссия терпят крах как самостийные проекты под натиском Владимира Путина, Украина остается последним непокоренным рубежом для Кремля.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава Верховной рады, депутат парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Парубия, именно в этом состоит основная цель президента РФ Владимира Путина.

«Для Путина ключевая идея – это вернуть контроль над тем геополитическим пространством, которое контролировала Российская империя. Будь то царская или Советский Союз. Без Украины это невозможно.

Мы видим, на наших глазах падает Белоруссия, Молдавия, где сегодня пророссийское правительство. Без сомнения, такой сценарий нужен Путину.

Для него Приднестровье или Абхазия – это только островки дестабилизации, чтобы достичь ключевой цели – сменить политическую элиту и поставить к власти тех людей в соседних странах, которые будут полностью ему подконтрольны», – сокрушается Парубий.