09.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Парубий рассказал грузинам и молдаванам об “ужасах российской агрессии”

Спикер ВР Украины Андрей Парубий использовал международную трибуну, чтобы в очередной раз раскритиковать президента РФ Владимира Путина.

Об этом Парубий заявил на открытии ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически его (Путина – Ред) агрессия – в разных регионах, против Европы, против НАТО, против всего цивилизованного мира. Эта агрессия происходит в экономическом проявлении, энергетическом, гуманитарном, культурном, через кибератаки. Понимание угрозы путинской России всему цивилизованному миру – одна из главных задач нашей конференции.

На переднем крае этой борьбы стоят страны, которые имеют совместную границу в РФ и которые больше всего чувствуют на себе опасность путинской агрессии – страны Балтии, Польша, Украина, Румыния, Грузия и Молдова. Самое большое понимание этой проблемы, в частности, в балто-черноморском поясе – в понимании угрозы путинской России. Но еще большее понимание – в странах, которые на себе почувствовали ужас российской агрессии, которые сегодня имеют оккупированные территории и оккупационные войска на территории своих государств – Грузия, Молдова и Украина.

Многие из нас вспоминают 2008 год, когда началась агрессия против Грузии. Тогда и украинский парламент и украинский президент оказали полную поддержку нашим побратимам из Грузии. К сожалению, тогда мир не дал адекватной оценки. Я уверен, что если бы тогда была более адекватная оценка, не было бы продолжения, агрессии против Украины», – сказал он.