Парубий рассказал, как будет проходить возвращение Украины в лоно «русского мира»

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, ему удалось раскрыть «план Путина», предусматривающий прекращение войны.

Об этом украинский политик заявил в эфире телеканала «Эспрессо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тот реванш, о котором мы говорим, как невидимая радиация, которая сегодня смертельно заражает все украинское пространство. Он подтверждает опасность сил этого реванша. Завтра нас будут убеждать сначала, что это гражданская война. Потом они скажут о федеративных республиках ДНР и ЛНР», – сказал спикер ВР.

По его словам, затем ДНР и ЛНР будет предложено не только языковая и культурная автономия, но и право вето на ЕС и НАТО.

«Давайте подождем немного с ЕС и НАТО, нас и так туда сегодня никто не берет, подождем 5-7 лет. Но в это время мы сможем прекратить войну, мы сможем достичь мира». И под такими хорошими, благородными лозунгами у нас будут забирать наше будущее. Ту страну, которую мы построили, за которую боролись пять лет и которую сегодня у нас хотят забрать. Это и есть ключевой план Путина», – заявил Парубий.