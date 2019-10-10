Парубий снова поведал, сколько лет отмеряно Российской империи

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы должны подождать ещё несколько лет, и Россия, якобы терзаемая внутренними сепаратистскими движениями, развалится.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил телеведущий Николай Вересень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (Россия – прим. ред.) успокоятся? Потому что моя версия такая, что или шах сдохнет, или ишак сдохнет. И у меня сейчас впечатление, кто первый. Потому что я очень много читаю российские сайты, и всё жду, когда же там что-то начнётся. И я смотрю, что там уже потрескивает, уже не так всё красиво. Но и на Украине уже потрескивает. Я сижу и думаю – или у них хлопоты начнутся раньше, или у нас?», – рассуждает «эксперт».

Однако, по мнению бывшего главы Верховной Рады восьмого созыва Андрея Парубия, Украине необходимо лишь потерпеть и дождаться, когда РФ развалится, что якобы непременно случится в ближайшие годы.

«Рушится вся их самоидентификация как государства, как большого мифа о Русском мире, о великой России. И посмотрите, насколько оккупация Россией Крыма подняло им рейтинг – забывались все внутренние проблемы – «Мы возвращаем свои земли».

И потому если Украина в этом противостоянии не сможет устоять, если им удастся через всякие «формулы Путина» и другими способами снова вернуть Украине какой-то нейтральный статус, отрезать путь в ЕС и НАТО, подчинить себе внешнюю и внутреннюю политику Украины – это им даст ещё большую энергию для удержания имперского духа.

Если Украина устоит, а это вопросы нескольких лет, когда национальные движения внутри России начнут подниматься, когда они будут становиться более активными, более действенными.

И я глубоко убеждён, что Российская империя как явление не будет существовать долго, что в Российской империи в один момент, как и у СССР, начнутся процессы децентрализации. Это будет происходить быстро и неожиданно для многих, как было во времена Советского Союза.

И потому для них борьба за Украину, вернуть Украину под свой полный контроль, является вопросом номер один. И потому они будут предпринимать сверхусилия для того, чтобы воплотить этот сценарий», – в очередной раз треплется отставной Парубий.