07.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Украина

Парубий собирает грузин и молдаван на антироссийскую сходку в Киеве


Спикеры парламентов Украины, Молдовы и Грузии, а также представители ЕС и НАТО завтра соберутся на конференции в Киеве, чтобы обсудить пути общего ответа на «российскую агрессию».

Об этом сообщается в анонсе мероприятия на телеканале «Рада», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8-9 июня состоится Вторая межпарламентская Конференция по вопросам безопасности, инициированная главой Верховной Рады Андреем Парубием. Ради мира в Европе спикеры Украины, Грузии и Молдовы встретятся с парламентариями Евросоюза и НАТО. Остановим российскую агрессию вместе!» – говорится в анонсе.

Первая межпарламентская Конференция состоялась 2 марта в Кишинёве.

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