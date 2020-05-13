Парубий требует выпустить галичан из страны

13.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Жители Западной Украины должны получить право на выезд заграницу на работы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер Верховной рады, националист Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик, при власти которого из страны выезжало около миллионов гастарбайтеров в год, подчеркнул, что право на заработки является конституционным для львовян и жителей Западной Украины.

«Конституцией запрещены подобные ограничения для граждан, ограничения в их передвижении… Это особо цинично в то время, когда у людей нет денег. Я из Львова, я с Западной Украины, где огромное количество земляков работали заграницей. Сегодня они вернулись домой и не всегда они имеют не то, что лишних средств, а банально средств на выживание – чтобы накормить детей дома, чтобы предоставить первые средства для своей семьи.

Если есть страны, которые готовы принимать украинцев для работы, которые смогли в той или иной степени взять под контроль, отменили карантин, готовы приглашать украинцев, как можно им запретить заработать ту копейку для своих детей и привезти ее домой», – заявил Парубий.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин Украины издал негласный запрет на выезд гастарбайтеров заграницу.

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